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Спасатели Усть-Каменогорска пожаловались на шлагбаумы во дворах

рейд Фото: astanatv.kz
Спасатели Усть-Каменогорска заявили, что ограждения сильно мешают при тушении пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", большинство из шлагбаумов возведены самовольно.

"Дорогу огородили не проехать дальше. Ехали в сторону Новаторов-17, там поставили машины, и мы не могли туда доехать. Балкон горел и не проехать, вот такие машины оставляют", – говорят спасатели.

ЧСники вместе с сотрудниками скорой помощи и полицейскими провели рейд по дворам города. Помехой экстренным службам оказались не только шлагбаумы, но и машины. Чтобы привлечь внимание водителей пожарным приходилось включать сирену. Однако автовладельцы не спешили выходить. В итоге, в ходе рейда к административной ответственности за неправильную парковку было привлечено несколько автовладельцев. Они заплатят штраф почти 35 тыс. тенге.

"Буквально вчера у нас был пожар и нашим огнеборцам приходится тратить большое количество времени, чтобы заехать во двор. Мы справляемся с тем, что прибываем на место происшествия в считанные минуты 3-5 мин. И развертывание если нам мешает авто доходит до 10 минут. Если автомобиль не препятствует, это время сокращается в трое". Руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в частном секторе Астаны.

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