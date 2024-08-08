Поезд помог потушить пожар в Усть-Каменогорске
Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске 8 августа для тушения пожара задействовали поезд, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС ВКО рассказали, что в цехе Усть-Каменогорска горела древесная стружка. На месте работали огнеборцы, которым пожарный поезд помог побороть возгорание. Пожар ликвидирован на площади 650 кв. м.
Фото: ДЧС ВКО
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане горело заброшенное здание.
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