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Поезд помог потушить пожар в Усть-Каменогорске

Поезд помог потушить пожар в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:05 Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске 8 августа для тушения пожара задействовали поезд, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС ВКО рассказали, что в цехе Усть-Каменогорска горела древесная стружка. На месте работали огнеборцы, которым пожарный поезд помог побороть возгорание. Пожар ликвидирован на площади 650 кв. м.

Поезд помог потушить пожар в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:05

Фото: ДЧС ВКО

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане горело заброшенное здание.

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