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Режим ЧС объявили в Уральске из-за коммунальной аварии

режим ЧС Фото: pixabay
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Уральске из-за масштабной коммунальной аварии. Больше 3,5 тысячи абонентов осталось без горячей воды как минимум до конца лета, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, неудобства коснулись жителей нового микрорайона. По словам людей, несмотря на то, что дома их построены не больше 10 лет назад, аварии там происходят регулярно.

Отмечается, что поселок Зачаганск начали активно застраивать около 10 лет назад: он входит в черту города. То, что с коммунальными сетями там большая проблема, стало ясно два года назад, когда одна за другой начали происходить аварии. За минувшую зиму их число перевалило за 50. Следующий отопительный сезон и вовсе под угрозой срыва. Поэтому акимат ввел режим ЧС местного масштаба, чтобы оперативно выделить средства на замену 2,5 погонных километров труб. По предварительной оценке, потребуется полмиллиарда тенге.

Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за ремонт. Закончить работы планируют к 15 сентября. В акимате признали, что причина в недостатках проектирования.

"Эти сети были сделаны из стали. Они лежат в лотках. Именно в то время, когда проектировали, не предусмотрели именно водоотводы правильные. Соответственно, в лотках вода собиралась. И соответственно, уже физически данные трубы из стали, так как лежали в воде, они уже ржавели и портились, и ломались". Замакима города Уральска Жандос Дуйсенгалиев

Ранее сообщалось, что в Уральске несколько многоэтажек отключили от горячего водоснабжения из-за прошедших паводков.

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