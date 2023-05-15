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Чем могут быть опасны головные боли

советы, врач Фото: pixabay
Врач-невролог Александр Евдокимов предупредил о том, что головные боли могут быть признаком тяжелых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие страдают от мигрени, а также случается, что голова болит после травм.

"Бывает, что боли появляются после того, как человек падает и ударяется головой. В этом случае нужно обследование, так как некоторые нарушения могут проявляться спустя время", – цитирует невролога "Вечерняя Москва".

Он отметил, что головная боль может быть признаком развития рака. В этом случае симптомы заболевания нарастают постепенно, учтонил врач.

"Человек даже необязательно стразу видит проблему, просто обезболивающие лекарства с каждым разом помогают все меньше. Когда появляются очевидные симптомы, как правило, помочь уже невозможно", – констатировал он.

По этой причине Евдокимов призвал не игнорировать неприятные ощущения и обязательно своевременно обследоваться при нарастании боли.

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