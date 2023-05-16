Более одного килограмма наркотиков нашли дома у жителя Акмолинской области
Как пишет пресс-служба ДП региона, при обыске в доме мужчины обнаружено 32 полиэтиленовых пакета, с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения, весом более 1 кг, а также емкость и приспособление для хранения и употребления наркотических средств.
"Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу, согласно заключению которой, содержимым пакетов оказалось марихуаной высушенной", – говорится в сообщении.
Следственным управлением департамента по данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.