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Законодательство РК

Более одного килограмма наркотиков нашли дома у жителя Акмолинской области

конфискация Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств, 53-летний житель Бурабайского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, при обыске в доме мужчины обнаружено 32 полиэтиленовых пакета, с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения, весом более 1 кг, а также емкость и приспособление для хранения и употребления наркотических средств.

"Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу, согласно заключению которой, содержимым пакетов оказалось марихуаной высушенной", – говорится в сообщении.

Следственным управлением департамента по данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.

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