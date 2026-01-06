Наркотики за криптовалюту: у жительницы Щучинска нашли тайник с наркотиками

Фото: polisia.kz

Полиция задержала 37-летнюю жительницу Бурабайского района Акмолинской области. Ее обвиняют в хранении и фасовке наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

При обыске в доме подозреваемой нашли специально оборудованный тайник. В итоге правоохранители изъяли упаковочные материалы, зип-лок пакеты, изоленту, электронные весы, магниты, а также 280 свертков с психотропным веществом мефедрон общей массой 274,15 гр. "Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент задержания женщина находилась в трезвом состоянии и наркотические средства не употребляла. Установлено, что на протяжении почти года она выполняла функции закладчицы-фасовщицы в городе Щучинске, действуя по указанию куратора и распространяя наркотические средства через закладки. Вознаграждение за незаконную деятельность получала в виде криптовалюты, которую впоследствии выводила на банковские карты через мобильные приложения", – рассказали в МВД РК. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование. Ранее сообщалось, что казахстанцу грозит пожизненное за фабрику наркотиков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: