Происшествия

Наркотики за криптовалюту: у жительницы Щучинска нашли тайник с наркотиками

наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 21:14 Фото: polisia.kz
Полиция задержала 37-летнюю жительницу Бурабайского района Акмолинской области. Ее обвиняют в хранении и фасовке наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

При обыске в доме подозреваемой нашли специально оборудованный тайник. В итоге правоохранители изъяли упаковочные материалы, зип-лок пакеты, изоленту, электронные весы, магниты, а также 280 свертков с психотропным веществом мефедрон общей массой 274,15 гр.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент задержания женщина находилась в трезвом состоянии и наркотические средства не употребляла. Установлено, что на протяжении почти года она выполняла функции закладчицы-фасовщицы в городе Щучинске, действуя по указанию куратора и распространяя наркотические средства через закладки. Вознаграждение за незаконную деятельность получала в виде криптовалюты, которую впоследствии выводила на банковские карты через мобильные приложения", – рассказали в МВД РК.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что казахстанцу грозит пожизненное за фабрику наркотиков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
