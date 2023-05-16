Актау в воде: город буквально затопило после ливневых дождей

Жители Актау бьют тревогу - топит их дома и улицы. А власти, по их словам, не обращают внимание на то, как горожане страдают от последствий проливных дождей, сообщает Zakon.kz

По информации Lada.kz, в городе затопило дворы, улицы и подъезды. Жители жалуются, что после дождя некоторые улицы превратилась в месиво из грязи, потому что нет тротуаров. У кого-то в квартирах вода просачивается сквозь потолок и капает в подставленные вёдра, в подъездах все в плесени из-за постоянного потопа, краска отваливается, постоянный запах сырости.

А в акимате сообщают, что необходимые меры предпринимаются. Так работники предприятия "Компания Строй Инвест 2020" всю ночь занимались ликвидацией последствий ливня.

"В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 65 человек и несколько единиц спецтехники (4 мотопомпы, 1 бойлер и 7 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС, которые пришли на помощь в работе по ликвидации ливневой воды", - сообщили в ведомстве.

Синоптики же прогнозируют до 19 мая преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, градом и грозой.

Ранее, в Актобе после жесткой критики горожан чиновники пытались проанализировать, почему каждую весну город уходит под воду. Аким Актобе признал, что причина нынешнего потопа – слабая работа коммунальных служб.