В Актау и Атырау улицы затопило ливнями

Проливные дожди обрушились на западные города и залили улицы Актау и Атырау водой, сообщает Zakon.kz.

Утром в субботу, 7 октября, в Атырау проливные дожди стали причиной потопов на нескольких улицах города. Как пишет ATPress, 16 вакуумных машин откачивали воду с восьми улиц города, так как образовавшиеся лужи мешали движению автомобилей.

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В Актау коммунальщики откачали с улиц 350 кубометров воды. Работы проходили в пяти микрорайонах города. Как отметили в пресс-службе акимата, устранять последствия непогоды рабочие продолжили и в вечернее время, передает mangystaumedia.kz.

Ранее стало известно, что разрушительное наводнение обрушилось на север Индии. Свыше 100 человек, в том числе 22 военных, числятся пропавшими без вести.