Жители Шымкента жалуются на невыносимый запах сероводорода и фекалий

В Шымкенте жители задыхаются от неприятного запаха исходящего от пруда с очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего города. Они требуют власти избавить их от зловония, ликвидировав это пруд, сообщает Zakon.kz

Как отмечают корреспонденты телеканала "Алматы" зловоние стоит в мкр. Самал-3, Бекжан, Алаш, Ынтымак, Нуршуак-1. Последний месяц просто невозможно дышать. А властям, по словам горожан нет до этого дела. И так продолжается уже пять лет.

Однако на встречу к возмущенным жителям все же приехал замакима города. Он сказал горожанам, что закрыть очистное сооружение и ликвидировать пруд с нечистотами, сейчас, возможности нет. Но, чтобы хоть как-то избавить микрорайоны от зловония, чиновники планируют засыпать пруд солью.



"Эта соль имеет способность поглощать запахи. Мы также начнем работы по ограждению территории. Сделаем это в тех местах, где собираются отходы. К концу июля мы эти работы закончим", - пообещал заместитель акима Максут Исахов.

Полностью избавить население от зловония власти рассчитывают, как минимум в течение нескольких лет. В 2025 намечено строительство очистного сооружения за городом.

Ранее сообщалось, что в Актау жители бьют тревогу - топит их дома и улицы. А власти, по их словам, не обращают внимание на то, как горожане страдают от последствий проливных дождей. А в акимате сообщают, что необходимые меры предпринимаются.