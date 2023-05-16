В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину у ТЦ

В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину возле торгового центра, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что возле торгового центра неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся.



"С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ на одной из улиц города остановлен автомобиль, под управлением подозреваемого лица. Из авто изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый, скрываясь от полицейских, предварительно снял госномера своей машины", – рассказали в пресс-службе ДП Кызылординской области.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В конце марта на сельского акима в Жамбылской области напали с ножом.