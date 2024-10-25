Мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета в Санкт-Петербурге: есть раненые

Неизвестный мужчина кинулся с ножом на посетителей супермаркета крупной торговой сети в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

По информации городского управления Следственного комитета, госпитализированы четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Инцидент случился 25 октября 2024 года в Московском районе на улице Космонавтов. Подозреваемого задержали, с ним работают правоохранительные органы", – сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

По словам очевидцев, мужчина сначала бросался в посетителей магазина бутылками, а потом схватил с витрины кухонные ножи и бросился на покупателей.

Ранее в Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. От его действий пострадали четверо мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина.