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Мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета в Санкт-Петербурге: есть раненые

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:31 Фото: primeminister.kz
Неизвестный мужчина кинулся с ножом на посетителей супермаркета крупной торговой сети в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

По информации городского управления Следственного комитета, госпитализированы четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Инцидент случился 25 октября 2024 года в Московском районе на улице Космонавтов. Подозреваемого задержали, с ним работают правоохранительные органы", – сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
нож, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:31

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

нож, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:31

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

По словам очевидцев, мужчина сначала бросался в посетителей магазина бутылками, а потом схватил с витрины кухонные ножи и бросился на покупателей.

Ранее в Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. От его действий пострадали четверо мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина.

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