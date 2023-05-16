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В мужчину стреляли возле медицинского центра в Экибастузе

В мужчину стреляли возле медицинского центра в Экибастузе Фото: pixabay
В Экибастузе неизвестный стрелял в мужчину. Его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

15 мая в 17:40  в полицию  поступило сообщение, о том что возле медицинского центра по ул. Жусупа женщина просит помощи. По прибытию полицейскими были изучены записи с камер видеонаблюдения.

"Установлено, что неизвестный из неизвестного оружия, произвел выстрелы в 32-летнего горожанина. Мужчина с ранением госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", – рассказали в ДП Павлодарской области. 

Начато досудебное расследование.

Один из подозреваемых задержан, водворен в ИВС.


"По второму лицу, подозреваемому в причастности к данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и его задержанию", – говорится в сообщении.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля на автостоянке в Алматы. Убийцу врача осудили на 18 лет.

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Анастасия Стативкина
Павлодарская область Экибастуз
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