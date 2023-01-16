Убийцу врача Шумкова осудили на 18 лет
Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:
- Статья 99, части 2 ("Убийство");
- Статье 115 ("Угроза");
- Статья 287, части 2 и 3 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");
- Статья 291, части 4, пункта 2 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");
- Статья 380, части 1 ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти").
Он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.
Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.
22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.
4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.
6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.