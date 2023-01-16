Убийцу врача Шумкова осудили на 18 лет

16 января суд вынес приговор убийце врача Шумкова. Его осудили на 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:

Он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.

22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.

6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.