Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Убийцу врача Шумкова осудили на 18 лет

Убийцу врача Шумкова осудили на 18 лет Фото: Instagram/gastro.kz
16 января суд вынес приговор убийце врача Шумкова. Его осудили на 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:

Он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.

22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.

6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.

Читайте также

Нурлану Масимову вменяют еще два дела

Пользователь Twitter подал в суд на компанию из-за утечки данных

Дело о громком убийстве бизнесмена в Уральске будет рассматривать суд присяжных

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления