В поле Алматы нашли младенца в коляске

В районе БАКАД в Алматы семейная пара нашла младенца в коляске. Как рассказали Zakon.kz в полиции Алматинской области, мама ребенка установлена.

Очевидцы рассказали, что возвращались с работы и увидели коляску с ребенком. Рядом никого не было. На удивление, малышка не плакала – улыбалась. Прождав больше часа муж с женой обратились в полицию.

@kyn.kz_ Ерлі-зайыпты ми далада коляскасында отырған кішкентай сәбиді тауып алды. Олар оқиғаны түгел видеоға түсірген. Балақай мулде жыламаған. ♬ оригинальный звук - KYN.KZ

В полиции региона отметили, что заявление в полицию поступило утром 15 мая.

"На 5 км автодороги БАКАД был найден ребенок. Данная информация была зарегистрирована в полиции Карасайского района. В ходе проверки данного факта, на место незамедлительно был направлен наряд полиции и вскоре мать ребенка была установлена". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что по факту стражами порядка в отношении матери был составлен административный протокол по ст. 127 ч.1 КоАП РК.

"С родителями проведена профилактическая беседа разъяснительного характера, ознакомлены со статьями УК и КоАП РК", – заключили в ведомстве.

24 апреля в одном из мусорных баков города Уральска был найден младенец.