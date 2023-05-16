В поле Алматы нашли младенца в коляске
Очевидцы рассказали, что возвращались с работы и увидели коляску с ребенком. Рядом никого не было. На удивление, малышка не плакала – улыбалась. Прождав больше часа муж с женой обратились в полицию.
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Ерлі-зайыпты ми далада коляскасында отырған кішкентай сәбиді тауып алды. Олар оқиғаны түгел видеоға түсірген. Балақай мулде жыламаған.♬ оригинальный звук - KYN.KZ
В полиции региона отметили, что заявление в полицию поступило утром 15 мая.
"На 5 км автодороги БАКАД был найден ребенок. Данная информация была зарегистрирована в полиции Карасайского района. В ходе проверки данного факта, на место незамедлительно был направлен наряд полиции и вскоре мать ребенка была установлена".Пресс-служба ДП Алматинской области
Также сказано, что по факту стражами порядка в отношении матери был составлен административный протокол по ст. 127 ч.1 КоАП РК.
"С родителями проведена профилактическая беседа разъяснительного характера, ознакомлены со статьями УК и КоАП РК", – заключили в ведомстве.
24 апреля в одном из мусорных баков города Уральска был найден младенец.