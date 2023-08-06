Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО

Тела мужчины и женщины нашли на обочине трассы между селами Каракога и Надежка в СКО. Ребенка, находившегося неподалеку в детской коляске, доставили в больницу, передает Zakon.kz.

Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО 5 августа в 23:40.

При осмотре у малыша 2022 года травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ, рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Погибшими оказались местные жители 1985 и 1988 годов рождения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель города Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП". Пресс-служба ДП СКО

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и по части 1 статьи 119 УК РК "Оставление в опасности".

Назначены экспертизы, идет следствие.

Ранее стало известно, что в Экибастузе мотоциклист попал после аварии в больницу.

