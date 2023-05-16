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Законодательство РК

Какие министерства допустили самое значительное неосвоение бюджетных денег

Казахстан бюджет госорганы неосвоение Фото: Zakon.kz
На заседании правительства заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, какие ведомства больше всего не освоили бюджетные деньги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о бюджетных расходах, глава Минфина отметил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 7 трлн тенге.

"Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 16 млрд тенге - экономия. Не освоено - 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности".Ерулан Жамаубаев

По его словам, основные причины неосвоения - это длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг; длительное проведение конкурсных процедур; несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов - фактур.

В целом, как он добавил, расходы государственного бюджета с начала 2023 года исполнены на 98,6%, республиканского - на 99,0%, местных бюджетов - на 98,6%.

Ранее главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы".

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