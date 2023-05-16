Алматинку возмутила стоимость проезда на машине за 7 тыс. тенге на Кок-Тобе

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина возмущена тем, что стоимость проезда на Кок-Тобе на своей машине составляет 7 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Женщины заявила: "Это ужасно, позор, грабеж людей".

"Вот отсюда проходишь, мелким шрифтом незаметно, что там написано. Посмотрите, разница 7 тыс. и 200 тенге. Допустим, если проезд стоит 2 тыс. тенге, куда ни шло. А что вы делаете – 7 тыс. тенге. В день приезжает примерно 200 машин, и с каждого вы берете по 7 тыс. тенге. И что вы делаете на эти деньги? На 1,5 млн тенге что вы делаете, ездите на отдых в Дубай или Стамбул", – возмущается на видео женщина.

Как пояснили в администрации парка Кок-Тобе, цену за въезд на паркинг (Верхняя станция) подняли с 1 мая. Раньше было 5 тыс. тенге, сейчас – 7 тыс. тенге.



Они сообщили, что цены указаны на официальном сайте парка.





Фото: koktobe.com





"Это сделано для того, чтобы уменьшить поток машин в парк отдыха. Кок-Тобе – это частная организация, и она самостоятельно устанавливает цены", – заявили в администрации.

Аким Алматы Ерболат Досаев в конце 2022 года заявил, что на Кок-Тобе в Алматы для пешеходов построят тропу здоровья.