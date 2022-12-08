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На Кок-Тобе в Алматы для пешеходов построят тропу здоровья

На Кок-Тобе в Алматы для пешеходов построят тропу здоровья Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Удобную пешеходную тропу построят на Кок-Тобе в Алматы. Об этом 8 декабря на встрече с жителями Медеуского района рассказал аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Аким уточнил, что проводится процедура возврата в госсобственность верхней части водоема на терренкуре р. Малая Алматинка.

"После принятия на баланс разработан проект по укреплению плотины и благоустройству территории одного из излюбленных мест алматинцев. Завершение ПСД – III квартал 2023 года".Ерболат Досаев

Особое внимание, по его словам, уделено популярным пешеходным маршрутам.

"Сегодня в парке жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создает неудобство и опасность всем участникам движения. С учетом обращений наших жителей в III квартале 2023 года будет построена тропа здоровья для пешеходов".Ерболат Досаев

Кроме того, как продолжил аким, в этом году завершена реконструкция двух скверов – у Дворца школьников и у Государственного музея Республики Казахстан. Также проведены работы по реконструкции фонтанов, установлено освещение, МАФы и др. 

"В следующем году начнутся работы по реконструкции сквера Журналистов южнее Госмузея, где в том числе будет обновлена система полива".Ерболат Досаев

6 сентября на Кок-Тобе разгорелся пожар. Тушили его по повышенному рангу. В 20:35 спасатели справились с ситуацией, не допустив распространения огня на смотровую площадку и парк "Кок-Тобе".

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