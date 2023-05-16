Пресс-служба президента Беларуси опубликовала фото Лукашенко после слухов о его здоровье

Власти Беларуси опубликовали фотографии и видео Александра Лукашенко, пытаясь положить конец недельным спекуляциям о здоровье лидера страны, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как Лукашенко посещает армейский контрольный пункт. Фото и видео опубликовала пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Он заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Президент Беларуси не появлялся на публике с 9 мая, после участия в военном параде в Москве. Пользователей Сети заинтриговала фотография президента с перебинтованной рукой. Они предположили что у Лукашенко есть проблемы со здоровьем, а по возвращении в Минск его положили в больницу.



