Налоговые преференции и стимулирование предпринимателей: как будет развиваться машиностроение для ГМК

Меры господдержки для отечественных производителей и развитие производства казахстанского содержания в отрасли машиностроения для горно-металлургического комплекса обсудили в столице на XI форуме машиностроителей Казахстана.

В мероприятии приняли участие компании, производящие продукцию из меди, алюминия, металлопроката, а также представители МИИР и казахстанского центра индустрии и экспорта Qazindustry.

Как отметил заместитель председателя правления Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов, за последние годы государству удалось создать для местных переработчиков благоприятные условия. Одно из них - обеспечение производителей доступным сырьем. К примеру, за счет запрета на вывоз лома, ряд мелких, средних и крупных предприятий начали расширять свои производства

"Более того, у нас появляются новые производства. Изначально мы задавались целью усилить внутренних производителей, но так как немало иностранных компаний делали из нашего лома готовые изделия, чтобы нам же их продать, то они остались без сырья. Им пришлось построить заводы на территории Казахстана, то есть в экономику страны вложено сотни миллиардов инвестиций и созданы рабочие места". Турар Жолмагамбетов

Фото: Kazakhmys Holding

По его словам, сырье должно быть доступным для внутренних переработчиков, в связи с этим государство разработало специальный механизм, который нашел поддержку со стороны крупных компаний страны. Сегодня за счет созданных условий выигрывают и поставщики базовых металлов и потребители.

"Казахстан входит в топ-10 поставщиков катодной меди по миру, мы производим 400-450 тыс. тонн. В 2021 году было переработано порядка 6 тыс. меди, в 2022 году мы увеличили показатель до 7,3 тыс. тонн, в 2023 – до 11 тыс., а в 2029 он вырастет до 91 тыс. тонн", - озвучил планы представитель МИИР.

О ситуации в отрасли машиностроения для ГМК рассказал руководитель дирекции развития машиностроения Толеген Мусин АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" "Qazindustry".

Фото: Kazakhmys Holding

В целом, по информации Qazindustry, отрасль машиностроения в Казахстане показывает ежегодный рост как в номинальном, так и в реальном выражении. При этом доля отрасли в обрабатывающей промышленности составляет 15%. Сегодня здесь представлено более 3,5 тыс. предприятий, где занято порядка 118 тыс. человек.

"Относительно сектора машиностроения, ГМК занимает всего 1,5% во всей отрасли. Несмотря на рост производства, который вырос в 2,2 раза с 2017 года, наблюдается и рост импорта продукции в 1,3 раза. Экспорт снизился с 80 до 79 млн долларов. Следует отметить, что за этот период он снизился до 50 млн долларов". Толеген Мусин

Спикер также остановился на системных факторах, которые сдерживают развитие отрасли. Это обеспеченность производителей исходными материалами, изношенность основных фондов, несовершенство налоговой системы, закредитованность предприятий и дефицит квалифицированных кадров.

Совместно с бизнес-сообществом был разработан проект плана по развитию отрасли на 2024-2027 года, который включает в себя улучшение базовых условий, продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке, стимулирование и развитие экспорта. Все это позволит создать уловия для развития конкурентоспособных предприятий и обеспечить рост валовой добавленной стоимости в 4,5 раза по отношению к 2021 году.

Фото: Kazakhmys Holding

Своим опытом поделились представители ведущих отраслевых компаний. Так, председатель правления Карагандинского литейно-машиностроительного завода ТОО "Корпорация "Казахмыс" Жанибек Байгабелов, выступивший модератором секционного заседания, отметил, что благодаря принятым мерам, предприятию удалось значительно повысить свои показатели по уровню казахстанского содержания.

"В среднем КЛМЗ производит в год 16 тыс. тонн готовой продукции с содержанием местного производства около 80%. Три года назад среднее содержание составляло 24%. Мы подняли показатель благодаря большей трудоемкости работ и переходу на отечественный металлопрокат", - отметил Байгабелов.

Он также поделился тем, как предприятие подошло к решению вопроса нехватки квалифицированных кадров.

"КЛМЗ создал кафедру машиностроения на базе Карагандинского политехнического университета им. Сагинова для подготовки инженеров и операторов ЧПУ станков, где преподают наши сотрудники, которые являются докторами наук. Кроме того, мы выделяем гранты для машиностроителей-бакалавров", - сообщил глава КЛМЗ.

Он также подчеркнул, что сегодня – время высокоинтеллектуального инженерного труда.

"С развитием машиностроения, технологий, растет и требование к нашему персоналу. я всегда говорю, что времена ручного труда, неэффективного труда прошли, сейчас мы все конкурируем на уровне автоматизации, малой механизации, сейчас ходить и что-то вручную переносить, осматривать, регулировать уже неэффективно". Жанибек Байгабелов

Гостем форума стал учредитель компании из Узбекистана Тохир Шарипов, которая за короткое время запустила производство из медной катанки, и выпускает 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Пример того, как соседняя страна благодаря совместным усилиям государства и бизнеса стала производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, особенно на экспорт, показателен может быть полезен для Казахстана.