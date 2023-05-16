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Законодательство РК

В Алматы перевозчик отказался высаживать пассажиров на остановках из-за велодорожки

Самокатчики, автобусы, пассажиры, безопасность Фото: Zakon.kz
В Алматы автоперевозчик решил не высаживать пассажиров одного из маршрутов на двух остановках. Объяснили это заботой о безопасности пассажиров, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях выложили фото объявления. 

Самокатчики, автобусы, пассажиры, безопасность

Фото: Facebook/Жанна Евнина Лейдерман

"Сообщаем, что водители маршрута №19 не будут производить посадку-высадку пассажиров на остановках "улица Утепова" и "улица Тимирязева" по улице Жарокова в северном направлении из-за ряда причин, и просим обратиться в районный или городской акимат", – говорится в тексте. 

Далее идет объяснение, что такие меры решили принять из-за самокатчиков, мопедистов и велосипедистов, которые сбивают выходящих/входящих в автобусы пассажиров, так как вдоль дороги расположена велодорожка. 

Алматинцев эта история возмутила. Причем, как в сторону автоперевозчика (ущемление прав пассажиров), так и в сторону велодорожки и тех, кто ей пользуется (лоббирование их интересов, некорректное размещение дорожки и т.д). 

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За комментарием мы обратились в городской акимат. Там отчитались, что приняли меры и автобус 19 маршрута будет останавливаться на указанных остановках. 


"С автопарком проведена беседа и дано указание производить остановку на указанном участке. Среди водительского состава проведен инструктаж. В отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного характера в виде выговора. Освобожден от занимаемой должности сотрудник безопасности дорожного движения", – указано в ответе на запрос редакции. 

А в Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что "специалисты выедут для обследования и принятия соответствующих мер". 

10 мая в Мажилисе поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков. Законотворцы уверены, что это делается в первую очередь для безопасности пешеходов.

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