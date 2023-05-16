Ажар Гиният ответила на критику депутата по ОСМС

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства ответила на критику депутата от ОСДТ Асхата Рахимжанова о том, что ОСМС является кормушкой для родственников высокопоставленных чиновников, сообщает Zakon.kz.

Депутат также предлагал в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Ажар Гиният сказала, что это невозможно.

"Изначально ОСМС, когда внедрялось в законе четко написано, что это система обязательная и солидарная. Поэтому возвращаться средства не могут по действующему законодательству, к примеру, сегодня пациент может помощь не получать, но в следующий год ему потребуется помощь на миллион тенге. Поэтому просто недостаточно будет средств, если каждому монетизировать его средства. Примерно в год 130 тысяч перечисляют - это, если 300-500 тысяч получают. Самая важная необходимая помощь если возьмем к примеру, коронакрофию, острый каронарный синдром при инфарктах миокарда, лечение стоит 1,2 млн - 1,5 млн. Поэтому изначально система была задумана так, чтобы здоровые платили за больных, богатые за бедных". Ажар Гиният

Она добавила, что внедрение ОСМС было правильной и своевременной мерой, так как за эти годы пришли дополнительные средства, инвестиции в систему здравоохранения.

"Это дало нам возможность развить свою медицину. Появились новые технологии. Медицинская помощь сегодня доступна. Реабилитационную помощь получают, раньше были только ограниченные только по некоторым заболеваниям. Сейчас даже наши граждане могут в санаториях получать медреабилитацию. Дорогостоящая помощь стала доступна. Около 2 млн человек получали бесплатные лекарственные препараты, сейчас их стало 4 млн. Орфанные препараты дорогостоящие стали доступны. Поэтому благодаря внедрению ОСМС мы сегодня улучшили здоровье населения". Ажар Гиният

Критику Асхат Рахимжанов высказал 15 мая на пленарном заседании Мажилиса. Он отметил, что пока чиновники обещают "светлое будущее", в Казахстане стране гибнут люди просто потому, что они вовремя не получили качественные услуги здравоохранения.