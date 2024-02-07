Тамара Дуйсенова объяснила отставку Ажар Гиният

Фото: primeminister.kz, коллаж Zakon.kz

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 7 февраля 2024 года высказалась об отставке Ажар Гиният – она занимала кресло министра здравоохранения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, связана ли отставка экс-министра здравоохранения Ажар Гиният со скандалами вокруг Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). "Понимаете в чем дело, вообще не бывает такого, мы всю жизнь здесь ведь не работаем. В этой связи Ажар Гиният выполнила ту задачу, которую перед ней поставили. Теперь новая задача. Новая задача – это перевернуть уже финансовую часть этой системы", – сказала Тамара Дуйсенова. 6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава. Ранее она занимала кресло сенатора. Читайте также В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе ПРАВМЕДИА: Как решать экологические споры Новый вице-премьер и глава Миннацэкономики ответил на критику своей предыдущей работы

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