Самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы

В Казнете распространяют видео, на котором самокатчик на железнодорожных путях в Алматы стал причиной экстренного торможения пассажирского поезда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП на транспорте уточнили, что инцидент произошел 15 мая после обеда на перегоне станции Алматы-1 – Алматы-2.

"Машинист пассажирского поезда сообщением "Мангышлак – Алматы" применил экстренное торможение из-за человека на железнодорожных путях, который переходил пути в неустановленных местах". Пресс-служба ДП на транспорте

Также сказано, что стоянка поезда составила три минуты.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности правонарушителя", – заключили в пресс-службе.

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10 мая сообщалось, что в Казахстане хотят ввести для самокатчиков жесткие ограничения.