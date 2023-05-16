Самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео, на котором самокатчик на железнодорожных путях в Алматы стал причиной экстренного торможения пассажирского поезда, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП на транспорте уточнили, что инцидент произошел 15 мая после обеда на перегоне станции Алматы-1 – Алматы-2.
"Машинист пассажирского поезда сообщением "Мангышлак – Алматы" применил экстренное торможение из-за человека на железнодорожных путях, который переходил пути в неустановленных местах".Пресс-служба ДП на транспорте
Также сказано, что стоянка поезда составила три минуты.
"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности правонарушителя", – заключили в пресс-службе.
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