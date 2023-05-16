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Самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы

Самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео, на котором самокатчик на железнодорожных путях в Алматы стал причиной экстренного торможения пассажирского поезда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП на транспорте уточнили, что инцидент произошел 15 мая после обеда на перегоне станции Алматы-1 – Алматы-2.

"Машинист пассажирского поезда сообщением "Мангышлак – Алматы" применил экстренное торможение из-за человека на железнодорожных путях, который переходил пути в неустановленных местах".Пресс-служба ДП на транспорте

Также сказано, что стоянка поезда составила три минуты.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности правонарушителя", – заключили в пресс-службе.

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Анастасия Московчук
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