Глава Минэкологии прокомментировала гибель тюленей на Каспии

В кулуарах правительства министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала, что начаты исследования причин по факту недавней гибели тюленей в 1,5 км от города Форт-Шевченко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя недавнее обнаружение на побережье Каспия мертвых тюленей, глава Минэкологии пояснила, что необходимые пробы сейчас отобраны, но результаты будут позже. При этом она отметила, что зачастую причиной гибели животных становится человеческий фактор.

"В прошлом году связи с нефтяными компаниями не было. Но по отдельным тушкам были замечены физические воздействия, предположительно были столкновения с судами. Очень большое количество находят сетей, рыболовных. Но по нефти прямой связи мы не обнаружили. По вирусам сейчас отобрали пробы, как только будут результаты, сообщим". Зульфия Сулейменова

По ее словам, в прошлом году у погибших животных выявили два вируса, один из которых был птичий грипп.

"В прошлом году мы поднимали вопрос и выяснили, что у тюленей было два вируса. Птичий грипп и еще какой-то вирус, не помню. На сегодня с тюленями, с популяцией имеются определенные вопросы и обеспокоенность. К сожалению, по отдельным вирусам, прививки, вакцины ставить на диких животных, возможностей нет. Почему в этом году произошел замор, к тому времени, когда тушки принесло к побережью, то они уже были разложены. На каком этапе началось разложение и причины гибели, сейчас выясняется". Зульфия Сулейменова

Касательно в целом популяции, она добавила, что есть сокращение. Правда, точных данных, насколько популяция тюленей сократилась, неизвестно.

"Совместно с научным сообществом необходимо проработать вопрос обновления методики учета, потому что сейчас нет единого понимания по тому, какая численность у нас имеется. Казахстанское Агентство Прикладной Экологии (КАПЭ) предоставляет более оптимистические цифры – они говорят, что численность достигает от 300 до 380 тыс. особей, в то время как институт биологии и экологии, другие институты дают более пессимистичные расчеты – не более 100 тыс. Наблюдается также изменения миграционных путей тюленей, имеются случаи браконьерства". Зульфия Сулейменова

В начале мая этого года жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко.

На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов. Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.