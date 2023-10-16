Глава Минэкологии прокомментировал гибель тюленей на Каспии

На брифинге в СЦК 16 октября министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, что количество погибших животных на Каспийском море увеличилось. Специалисты начали изучать причину гибели тюленей и осетровых, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, на сегодня обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб.

"После шторма их выкинуло на берег. По состоянию трупов можно сказать, что гибель животных произошла в разное время, и они в разной степени разложения. Поэтому сегодня там находится рабочая группа, которая создана в рамках схемы взаимодействия – это НИИ, Центр изучения и реабилитации тюленей, представители местных госорганов. Представители Комитета рыбного хозяйства изучают обстановку, взяли необходимые пробы воздуха, почвы, воды". Ерлан Нысанбаев

Глава ведомства пообещал дополнительно сообщить об истинных причинах гибели животных. На вопрос о том, могли ли тюлени и рыбы погибнуть из-за выброса нефтяных отходов, Ерлан Нысанбаев затруднился ответить.

"Давайте говорить по факту: в прошлом году также была зафиксирована гибель тюленей. Была установлена причина – острая пневмония. Поэтому на сегодня пока мы видим причину в различных заболеваниях. Но по поводу прямого воздействия я пока не готов дать ответ". Ерлан Нысанбаев

15 октября сотрудники Управления рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых рыб. В Комитете рыбного хозяйства сообщили, что обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, то есть смерть их наступила в различное время. По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбудили уголовное дело.