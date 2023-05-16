Дуйсенова ответила на критику новой методики определения благополучия семей

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 16 мая ответила на критику новой предложенной методики определения благополучия семей, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что это математическая модель Алкира и Фостера.

"Это программа развития ООН. Используется многомерная модель по измерению бедности. И непосредственно обработка персональных данных идет только по согласию самого услугополучателя. По этой теме мы на этой неделе с программой развития ООН, которая рекомендует эту модель, по проведению различных расчетов измерения бедности, мы проведем с вами семинар и далее с вашей помощью дальше будем разъяснять населению". Тамара Дуйсенова

Она отметила, что семей со средним доходом в Казахстане около 53-54%.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения разработало Методику определения социального благополучия семьи (лица). Методика разработана в соответствии с Социальным кодексом и применяется для формирования и сегментирования семей по уровню их социального благополучия посредством Цифровой карты семьи.