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В акимате прокоментировали информацию о размытии берега и опор моста в Усть-Каменогорске

В акимате прокоментировали информацию о размытие берега и опор моста в Усть-Каменогорске Фото: instagram/akimatoskemen
В акимате Усть-Каменогорска прокоментировали информацию, распространяемую в социальных сетях о размытии берега и опор автомобильного моста в районе Бабкиной мельницы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, подъем уровня воды в реке Ульба на пиковых значениях не превышал критические отметки, предусмотренные техническими регламентами. За истекшие сутки уровень воды в реке упал почти на 1 метр, снижение продолжается.

"Размытый паводковой водой прибрежный участок как таковым берегом не является, поскольку представляет собой искусственную насыпь, возведенную в 80-х годах в качестве технического проезда при строительстве дамбы в районе ул. Тимофеева", – говорится в сообщении.

 Как отметили в акимате, угрозы несущим опорам моста нет, он проектировался и строился с учетом пропускной способности намного превышающей текущий уровень воды в реке.

"Производство берегоукрепительных работ в настоящее время невозможно по причине повышенного уровня воды. После ее спадания до обычных показателей будет произведено обследование, в случае необходимости произведены необходимые работы", – отмечается в сообщении. 

Горожан просят не поддаваться панике, ситуация находится на контроле у соответствующих служб.

Ранее сточными водами затопило дома в пригороде Усть-Каменогорска.

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