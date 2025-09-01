#АЭС в Казахстане
Происшествия

Часть автомобильного моста обрушилась в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 17:19 Фото: Instagram/akimatoskemen
Шнайдарский автомобильный мост частично обрушился сегодня, 1 сентября 2025 года, в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, на место выехали все необходимые службы, а также специальные подразделения, которые работают в режиме оперативного реагирования. Принимаются меры для ликвидации последствий инцидента.

"В течение трех дней в городе был сильный дождь, поэтому уровень реки Ульбы поднялся. В кратчайшие сроки мост будет восстановлен", – сообщил аким города Алмат Акышев.

Для обеспечения безопасности на местном уровне ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С.

