Часть автомобильного моста обрушилась в Усть-Каменогорске
Шнайдарский автомобильный мост частично обрушился сегодня, 1 сентября 2025 года, в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата города, на место выехали все необходимые службы, а также специальные подразделения, которые работают в режиме оперативного реагирования. Принимаются меры для ликвидации последствий инцидента.
"В течение трех дней в городе был сильный дождь, поэтому уровень реки Ульбы поднялся. В кратчайшие сроки мост будет восстановлен", – сообщил аким города Алмат Акышев.
Для обеспечения безопасности на местном уровне ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С.
