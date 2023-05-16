Ломали челюсть и ребра: актюбинец два года пробыл в рабстве

С начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано 65 преступлений, связанных с торговлей людьми. К примеру, Сергей из Актобе находился в трудовом рабстве два года, сообщает Zakon.kz.

Мужчина уточнил, что его заставляли попрошайничать. Он не раз пытался сбежать, но его возвращали. Избивали, ломали челюсть и ребра. Потом продали в другие руки.

"Купили инвалидную коляску. Сажали, будто я неходячий. Вывозили меня по базарам, многолюдным точкам. В день я зарабатывал 30-35 тысяч. Заработанные деньги они забирали себе. Ко мне подошли две молодые девушки. Предложили мне продукты. Не растерявшись, я задал вопрос: "Где здесь находится центр реабилитации? Я им вкратце рассказал, что нахожусь в рабстве. На следующий день прибыли волонтеры, и меня оттуда практически выкрали". Сергей

В реабилитационных центрах, как сказано в публикации "Хабар 24", находится разрешают, как правило, в течение полугода. Мест на всех жертв трудового рабства чаще всего не хватает.

"В прошлом году обратились 18 человек, в этом году – 8 человек. Люди, попадающие к нам – это люди, которые были в рабстве, люди без документов и без семьи. Очень много у нас предпенсионного возраста. По моей практике кто-то из доверия входит, кто-то из нужды. Разные ситуации бывают, но зачастую, как говорится – "бесплатный сыр в мышеловке". Обещают большие деньги, в итоге ни документов, ни зарплаты нет". Мадина Сауытбекова, психолог

С начала года в стране возбудили 16 уголовных дел по фактам торговли людьми. В том числе 12 – за продажу новорожденных. Пресекли деятельность около 40 притонов. Ежегодно в Казахстане регистрируют около 100 подобных преступлений. Нередко такие дела не доходят до суда.

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5 мая стало известно, что в ДП Алматинской области проверили информацию, распространяемую в соцсети, о том, что мужчина попал в рабство и был вынужден заниматься попрошайничеством.