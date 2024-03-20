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Законодательство РК

В Казахстане усилят борьбу с вовлечением в проституцию и трудовое рабство

Ответственность за торговлю людьми, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:14 Фото: Zakon.kz
Покупка-продажа человека для трудового рабства, занятия проституцией, попрошайничеством или для извлечения органов, а также сама такая эксплуатация – это преступление называется "торговля людьми". Только прежде доказать его было сложно. Благодаря поправкам станет проще, пишет Zakon.kz.

В Казахстане расширится список уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми. Это стало ясно после того, как 20 марта на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении был принят пакет новелл в законодательство РК по вопросам противодействия торговле людьми.

В их числе были и поправки в Уголовный кодекс. Начнем с самой концептуальной. В УК РК есть статья 128 "Торговля людьми". Что это?


"Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации".

То есть не только, например, продажа человека в трудовое рабство, но и сама принудительная трудовая эксплуатация. Предполагается, что покупатель, который купил раба, использует его именно как раба, а не отпускает его на волю, и значит, участвует в торговле людьми.

Вопрос в том, что понимается под эксплуатацией. Сейчас в УК РК (пп.1) статьи 3) действует определение, согласно которому эксплуатация включает использование виновным принудительного труда, занятия проституцией и попрошайничеством другим лицом, а также иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственников отношении другого лица. Например, извлечение органов.

Как видим, понятие "эксплуатация" включает действия и цели, но никак не затрагивает способы осуществления этих действий, что противоречит международным документам, которые Казахстан ратифицировал.

Речь, в частности, идет о Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которая была по иронии ее инициаторов подписана в 2000 году на родине этой самой организованной преступности, на Сицилии, в городе Палермо. Одним из приложений, дополняющих Конвенцию, шел "Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее", названный поэтому Палермским.

В 2008 году Палермский протокол был ратифицирован Казахстаном. В нем термин "торговля людьми" включает способы ее осуществления:

"Путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо".

И вот в РК решили привести национальное законодательство в соответствии с международным договором. В самой статье 128 УК (пункте 1, где приводится основной состав преступления) решили ничего не менять. Но расширили понятие "эксплуатация человека в пп.1) статьи 3 УК, добавив способы:

"Путем применения насилия или угрозы его применения или иных способов принуждения, обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости".

Кстати, это не только позволит добиться цели соответствия международным стандартам, но и поможет правоохранительным органам более эффективно бороться с преступниками в этой сфере.

В том же трудовом рабстве не заключаются ведь договоры. И "рабовладелец" просто избегает наказания, поскольку доказать эксплуатацию проблематично. Максимум, что можно инкриминировать "рабовладельцу", – нарушение трудового законодательства. Если же в состав преступления включить способ, такой как обман и злоупотребление доверием, то задача для правоохранительных органов существенно упрощается.

Помимо этого концептуального нововведения, есть и другие изменения и дополнения В УК:

  • на лиц, совершивших преступление, связанное с торговлей людьми, не распространяются положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением (статья 68 УК);
  • статья 128 УК ("Торговля людьми") дополняется отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией);
  • вводится новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет). Криминализация пользования сексуальными услугами несовершеннолетних рекомендуется Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;
  • предлагается ввести ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества в статью 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" и в статью 308 УК "Вовлечение в занятие проституцией".

Отдельных слов заслуживает еще одна новелла. Дело в том, что сейчас злоумышленниками создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях с признаками вовлечения, побуждения, склонения или оказания содействия в предоставлении интимных услуг независимо от способов и форм их предоставления.

Так вот, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет (статья 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", наказывается лишением свободы от трех до семи лет).

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что проект закона "О противодействии торговле людьми в РК" и сопутствующие поправки в действующие законы и кодексы разработаны в целях реализации Указа президента РК "О дальнейших мерах в области прав человека".

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