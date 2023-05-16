Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии

Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

Ранее глава государства назвал основные проблемы экономики.