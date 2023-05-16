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Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии

Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

Ранее глава государства назвал основные проблемы экономики.

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