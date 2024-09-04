Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев ознакомился с ходом подготовки к референдуму

Токаев принял председателя ЦИК, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 13:02 Фото: akorda.kz
4 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде, президента проинформировали о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.

"Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии", – сказано в сообщении.

Пo итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

3 сентября ЦИК утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по строительству АЭС. 

2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года. 

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Коррупция в сфере земельных отношений: в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова и его сообщников
Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева
Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева
Жандос Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения
Жандоса Буркитбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
Ирина Капитанова
Референдум в Казахстане ЦИК РК Токаев Касым-Жомарт Нурлан Абдиров 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: