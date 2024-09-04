Токаев ознакомился с ходом подготовки к референдуму
Фото: akorda.kz
4 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Акорде, президента проинформировали о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.
"Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии", – сказано в сообщении.
Пo итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
3 сентября ЦИК утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по строительству АЭС.
2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года.
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