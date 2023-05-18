Информация о массовых проверках работодателей на наличие страховки – фейк

Распространяемая информация о массовых проверках работодателей на наличие договоров страхования работников от несчастных случаев является фейком. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в мессенджерах и социальных сетях распространяется ложная информация о том, что с 22 мая начнутся проверки работодателей на предмет регистрации на портале Enbek.kz трудовых договоров и наличия договоров страхования работников от несчастных случаев.

При этом указывается, что в соответствии со ст. 23 п. 2 пп. 15 Трудового кодекса РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. На сегодняшний день подобные договоры заключены только 32,5% от общего числа юридических лиц, пояснили в министерстве.

"В соответствии со ст. 230 Кодекса РК об административных правонарушениях незаключение договора обязательного страхования влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 160 МРП (552 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 400 МПР (1 млн 380 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (3 млн 450 тыс. тенге)". МТСЗН

В целях защиты трудовых прав граждан 2 мая внесены изменения в совместный приказ министров здравоохранения и социального развития и национальной экономики «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК». В соответствии с изменениями формирование перечня работодателей, подлежащих профилактической проверке, будет осуществляться в автоматическом режиме на основе данных, полученных из информационных систем госорганов.

Внедрение автоматизации позволяет определить именно недобросовестных работодателей, имеющих нарушения. При этом работодатели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством, не будут подвергаться проверке.

"В соответствии с действующим законодательством в рамках профилактического контроля при первичном выявлении нарушения работодателем ст. 23 п. 2 пп. 15 Трудового кодекса РК государственными инспекторами труда будет сделано предупреждение и выдано соответствующее предписание на его устранение, при повторном выявлении – будет наложен административный штраф". МТСЗН

Кроме того, в соответствии со ст. 23 п.2 пп 27 Трудового кодекса РК работодатель обязан размещать информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и дополнениях в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду, то есть через hr.enbek.kz.

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