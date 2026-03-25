Зажатого в авто после ДТП мужчину спасли в Жамбылской области

Спасатели Жамбылской области помогли пострадавшему при ДТП. Мужчину зажало в искореженном авто, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 25 марта 2026 года: в Байзакском районе, в селе Бурыл произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля, который не мог самостоятельно выбраться.

После этого мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее похожий инцидент произошел на трассе Алматы – Екатеринбург, где после ДТП пострадавший оказался зажат машине.