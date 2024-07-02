Димаш Кудайберген раскрыл детали знакомства с Си Цзиньпином

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в проекте китайского телеканала CGTN "Идеи меняют", где раскрыл детали знакомства с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Первая встреча артиста с китайским лидером состоялась в Сиане на саммите "Центральная Азия – Китай".

"Я помню, как за пару недель до самого концерта мне позвонили и пригласили туда. Я был очень рад принять это приглашение. Если мое творчество может как-то поспособствовать тому, чтобы дипломатические отношения между нашими государствами укреплялись, если я могу хоть что-то для этого сделать, то я всегда буду рад и всегда готов выступать, практически, можно сказать, где угодно. Я знаю, что у президентов нелегкая ноша. Я помню, спел две песни. Первая песня – на китайском языке, вторая – на казахском. Мне сказали, что китайский президент очень любит эту песню в моем исполнении. То, что я заметил сразу, что он очень глубокий человек. Он старается понять, о чем песня, что немаловажно. И, в целом, сразу видно, что он – человек высокой культуры", – рассказал Димаш Кудайберген.

По словам исполнителя, впервые он познакомился с господином Си Цзиньпином в 2017 году после возвращения с проекта "I am a Singer".

"Я помню, после того, как я выступил, он ко мне подошел и высказал свое мнение обо мне, и, в целом, о моем творчестве, о моем взлете в Китае. Он дал благословение и признался в том, что является поклонником моего творчества и то, что его жена тоже следит за моим творчеством. Мне было, конечно же, очень, очень приятно. Отрадно и ответственно, можно так сказать". Димаш Кудайберген

Также он рассказал о первом выступлении на Весеннем фестивале в Китае.

"Я помню то самое знаменательное выступление (на Весеннем фестивале в Китае. – Прим. ред.) Это было в 2018 году, когда мне выпала честь разделить сцену с моими друзьями Тиа Рэй и Сяо Цзинтэном. Мы спели на китайском языке. Я помню, как я очень переживал, потому что я, как любой нормальный здравомыслящий человек, перед каждым выступлением всегда переживаю. Но это было забавно и здорово! Именно это выступление способствовало тому, чтобы я смог увеличить свою фан-базу в Китае. Но до этого, как вы знаете, после участия в шоу "I am a Singer" я уже начал выступать на больших концертах не только в Китае, но и по миру. А Весенний фестиваль мне помог укрепить свои позиции". Димаш Кудайберген

Артист поблагодарил китайский народ и китайскую публику за то, что в свое время они показали всему миру 22-летнего Димаша.

"После них, конечно же, у меня карьера пошла в гору, это надо признать. Китай, китайская публика, в целом, занимает особое место в моем сердце, потому что, сколько бы я там ни находился, сколько бы я там ни выступал, они каждый раз меня удивляют, каждый раз дарят свою любовь. И благодаря им я окрыляюсь, я начинаю вдохновляться и работать еще усерднее". Димаш Кудайберген

По словам певца, его миссия заключается в том, чтобы он пел о мире, о любви, о взаимопонимании, о дружбе.

"Вот, что мне хочется всегда донести до слушателей, до зрителей не только в Китае и Казахстане, но и по всему миру, потому что мне хочется, чтобы все люди жили в мире и в согласии без войны", – заключил Димаш Кудайберген.

27 мая 2024 года Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью.

Напомним, в Казахстан с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его 2 июля в Астане встретил президент Касым-Жомарт Токаев.