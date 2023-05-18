Восьмиклассник из Балхаша решил пошутить и сообщил о террористах в школе

Ученик одной из школ Балхаша позвонил в полицию и рассказал, что в школе находятся террористы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал начальник первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.



В школу были направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. К счастью, информация не подтвердилась.

Сотрудниками полиции был установлен восьмиклассник, который на уроке физкультуры, взяв телефон у своей одноклассницы, в качестве шутки сообщил о террористах. Школьник вместе с родителями и персоналом учебного заведения был доставлен в отдел полиции.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.





"В данном случае органами внутренних дел будет подан иск в судебные органы о возмещении причиненного ущерба родителями несовершеннолетнего за ложный вызов спецслужб", – отметил начальник первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.

В апреле в полицию Алматы поступило сообщение о якобы минировании 26 школ.

