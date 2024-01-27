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Законодательство РК

Родителей подростков из Абайской области оштрафовали после шутки о террористах в школе

звонок Фото: freepik
Двое подростков региона позвонили в полицию и сообщили, что школу захватили террористы. Из-за неудачной шутки родителям школьников пришлось выплачивать штраф, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 января в Абайской области. Полицейские оцепили учебное заведение из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась.

Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал.

За ложный вызов ответственность пришлось понести родителям. В полиции завело административное дело по статье 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб". Как итог – родители заплатили штраф в 30 тыс. тенге.

Двое школьников поставлены на учет, их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции.

Ранее в Павлодаре и Шымкенте задержали две молодежные группировки. Они были причастны к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы.

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Абайская область
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