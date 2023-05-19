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9 млн тенге заработала мошенница на доверчивых жителях Улытауской области

9 млн тенге заработала мошенница на доверчивых жителях Улытауской области Фото: pixabay
Женщина, обещая решить финансовые проблемы, вводила в заблуждение жителей Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Житель Сатпаева в соцсетях наткнулся на объявление женщины, которая за определенный процент обещала помочь с арестованными счетами. Мужчина перечислил ей 65 тыс. тенге, после чего она пропала.

Полиция задержала 29-летнюю подозреваемую, которая во всем призналась. Оказалось, что она причастна еще к 28 подобным преступлениям.

Общая сумма нанесенного ущерба – 9 млн тенге. Дело передано в суд.

Ранее алматинца обманули, оформив на него кредит в 7 миллионов тенге.

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