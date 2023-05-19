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Скорая с пациентом попала в аварию в Костанае

Карета скорой помощи с пациентом попала в аварию в Костанае Фото: Zakon.kz
В Костанае кардиомобиль вез пожилую женщину с инфарктом, когда в него врезалась легковая машина, сообщает Zakon.kz.

На пересечении улиц Абая и Назарбаева в центре Костаная скорая помощь попала в аварию. Автомобиль медиков, который экстренно доставлял пожилую пациентку с инфарктом в больницу, проехал на "красный". При этом скорая двигалась с сиреной и проблесковыми маячками, передает Наша газета.

"65-летний водитель "ВАЗ", следовавший со стороны КСК в направлении КЖБИ, не пропустил автомобиль скорой помощи, ехавший на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и со звуковым сигналом". Пресс-служба ДП Костанайской области

В отношении водителя легковушки полицейские составили протокол по административной статье о нарушении правил дорожного движения.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Костанайской области, пожилую пациентку доставили в больницу другой каретой скорой помощи.

В начале мая в Сатпаеве мужчина набросился с кулаками на приехавших на вызов сотрудников скорой помощи. У фельдшера диагностировали сотрясение головного мозга.

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