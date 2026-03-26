Скорая с беременной женщиной попала в серьезную аварию в Актобе

В Актобе беременная женщина попала в ДТП с участием скорой. Она как раз находилась в карете "103", в которую въехала легковушка. От удара медицинская машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в центре города. В этот момент бригада "103" везла в роддом 34-летнюю беременную женщину. От сильного удара спецмашина опрокинулась на бок. Пациентка получила травму головы. С места ДТП ее экстренно госпитализировали, после чего у нее начались роды.

Медики скорой, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Состояние женщины тоже стабильно – вскоре после ЧП она родила дочь.

"Пациентка, 34 года, срок беременности – 37 недель, повторно беременная, была экстренно госпитализирована в родильное отделение с начавшейся родовой деятельностью. После осмотра профильными специалистами ее состояние оценено как стабильное. Пациентка была незамедлительно направлена в родильный зал, роды прошли физиологически, женщина благополучно родила". Управление здравоохранения Актюбинской области

