В Туркестане осудили мужчину за секс с 15-летней девочкой

В суде Туркестана вынесли приговор 30-летнему мужчине за секс с подростком. Мужчину признали виновным, несмотря на то, что потерпевшая просила помилования, сообщает Zakon.kz.

Житель Созакского района вступил в интимную связь с 15-летней девочкой и начал с ней сожительствовать. Подросток забеременела и об этом узнали ее родители. Они и обратились в полицию с заявлением, пишет Arnapress.

В отношении 30-летнего мужчины завели уголовное дело. Его обвинили в изнасиловании и сексуальных сношениях с лицом, не достигшим 16 лет.

На судебном процессе присутствовала сама подросток, к моменту окончания судебных разбирательств она уже родила. Выступая в суде, молодая мама просила "простить мужа". В суде не нашли доказательств преступления по статье "изнасилование". По статье "сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" вина подсудимого была полностью доказана.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам ограничения свободы. В зале суда осужденного отпустили из-под стражи.

В январе стало известно, что в Туркестанской области 15-летнюю девочку украли для замужества. Родители похищенной потребовали привлечь злоумышленников.

