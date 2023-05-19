Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Туркестане осудили мужчину за секс с 15-летней девочкой

В Туркестане осудили мужчину за секс с 15-летней девочкой Фото: Zakon.kz
В суде Туркестана вынесли приговор 30-летнему мужчине за секс с подростком. Мужчину признали виновным, несмотря на то, что потерпевшая просила помилования, сообщает Zakon.kz.

Житель Созакского района вступил в интимную связь с 15-летней девочкой и начал с ней сожительствовать. Подросток забеременела и об этом узнали ее родители. Они и обратились в полицию с заявлением, пишет Arnapress.

В отношении 30-летнего мужчины завели уголовное дело. Его обвинили в изнасиловании и сексуальных сношениях с лицом, не достигшим 16 лет.

На судебном процессе присутствовала сама подросток, к моменту окончания судебных разбирательств она уже родила. Выступая в суде, молодая мама просила "простить мужа". В суде не нашли доказательств преступления по статье "изнасилование". По статье "сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" вина подсудимого была полностью доказана.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам ограничения свободы. В зале суда осужденного отпустили из-под стражи.

В январе стало известно, что в Туркестанской области 15-летнюю девочку украли для замужества. Родители похищенной потребовали привлечь злоумышленников.

Читайте также

Коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру – ВОЗ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу

В Минздраве ответили депутату на предложение о возврате казахстанцам средств ОСМС

Мария Мельникова
Туркестан Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления