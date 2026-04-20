Мужчина годами насиловал 12-летнюю девочку и называл ее своей женой

В Южно-Африканской Республике вынесли приговор мужчине, который похитил 12-летнюю девочку и называл ее своей женой. Его признали виновным в похищении и изнасиловании ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал IOL, 43-летний Дэвид Чауке несколько лет удерживал ребенка против ее воли. Суд признал его виновным в похищении, торговле людьми, изнасиловании и сексуальной эксплуатации детей.

Девочку спасли две местные жительницы, которые заметили, что ребенок живет со взрослым мужчиной, и сообщили об этом лидеру общины.

Чауке арестовали. В операции участвовали местные полицейские, сотрудники соцслужб и Интерпол. Девочку изъяли и передали органам опеки.

