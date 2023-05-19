Новые возможности для Казахстана: какие результаты принес визит Токаева в Китай

Президент Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая с государственным визитом посетил Китайскую Народную Республику. Важным пунктом программы стало его участие в работе саммита "Центральная Азия – Китай". Эксперты дали Zakon.kz свою оценку важной поездки.

В Сиане состоялись переговоры казахстанского президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

18 мая Токаев встретился с руководителями крупных китайских компаний и провел ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя. На следующий день глава государства принял участие в саммите "Центральная Азия – Китай". Кроме того, он принял участие в торжественном открытии генерального консульства страны в Сиане. В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.

В тот же день президент также принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе, отметив, что по итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 млрд долларов. Главы стран договорились увеличить этот объем до 40 млрд долларов. Стоит отметить, что Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений составил более 23 млрд долларов.

В своем выступлении на казахско-китайском инвестиционном круглом столе Касым-Жомарт Токаев отметил важные направления углубления двустороннего экономического сотрудничества, среди которых:

Укрепление связей в сфере энергетики

Активизация сотрудничества в сфере промышленности

Увеличение взаимного оборота в сфере электронной торговли

Укрепление сотрудничества в области агропромышленного комплекса

Развитие наземных транспортных коридоров

Развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Укрепление партнерства в сфере финансов

Региональная безопасность и стабильность

В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является сельскохозяйственная отрасль. Казахстан входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки.



"Мы ежегодно экспортируем свыше 5 млн тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить" – отметил президент.

По его словам, за последние пять лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза (со 113 тысяч тонн до 405 тысяч тонн), растительного масла – в 2 раза (с 50 тысяч тонн до 105 тысяч тонн). Помимо этого, в настоящее время доля возобновляемых источников энергии в нашей стране составляет 4,5%, стоит задача увеличить долю ВИЭ до 15% к 2030 году.

Кроме того, стороны подпишут Соглашение о строительстве второй и третьей ГЭС на реке Тургусун. Также будет заключен договор о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт. Президент уверен, что эти договоренности придадут новый импульс развитию зеленой экономики Казахстана.

Между тем, выступая 19 мая на первом Саммите "Центральная Азия – Китай", Касым-Жомарт Токаев отметил, что за годы независимости Казахстан привлек более 350 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. При этом, более 23 млрд долларов инвестиций привлечены из Китая.

Также президент обозначил приоритетные направления сотрудничества между Центральной Азией и Китаем, требующие совместных усилий:



Увеличение товарооборота

Рост взаимной торговли в сфере электронной коммерции

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Углубление промышленной кооперации

Сотрудничество в сфере энергетики

Сельское хозяйство

Эффективное использование трансграничных водных ресурсов

Развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Китай» является очень важным историческим событием, и выразил готовность провести второй саммит в Казахстане.



Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших "всепогодных" отношений и многопланового сотрудничества. В Китае есть пословица "Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть". Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства,– отметил глава государства на саммите в Китае.



Президент уверен, что все высказанные предложения найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации. Токаев поддержал идею создания секретариата "Центральная Азия – Китай" и не возражает, если он начнет функционировать на территории Китая.



По словам экономиста Айдара Алибаева, здесь, наверное, не стоит рассматривать только сам визит Касым-Жомарта Токаева в отдельности как президента Казахстана. В Сиане собрались все пять лидеров стран Центральной Азии в формате Китай+5.



"Тем самым я считаю, что Китай показывает всему миру и дает сигнал – смотрите, это зона моих интересов, и это сфера моего влияния. Сейчас, если так можно выразиться, страны Центральной Азии, которые исторически были сферой интересов России, а учитывая ее нынешнюю ситуацию, в том числе ослабление ее влияния на страны Центральной Азии. И поэтому было бы, наверное, ошибкой, если бы Китай не воспользовался этой ситуацией и не стал максимально усиливать свое влияние на эти страны, которые для него представляют огромный интерес. Это касается не только интереса к экономическому рынку и как территории Великого Шелкового пути, но и в целом в долгосрочной перспективе". Айдар Алибаев

По мнению экономиста, учитывая, что Китай размышляет категориями столетий вперед и никуда не торопится, для него очень хорошие перспективы сделать регион Центральной Азии подвластным в политическом и экономическом смыслах.

"Плюс наш президент подписал соглашение о безвизовом режиме с Китаем. Для Китая это просто подарок небес. Представьте, разве можно назвать равноценным акт подписания безвизового режима между двумя странами, население одной из которых практически в сто раз меньше другой. Конечно же, нет, а если учитывать историческое отношение казахов к китайцам, своего рода генетическую тревогу перед ними, то понятна и негативная реакция многих казахстанцев на подписание безвизового режима, несмотря на положительные мнения многих экспертов и блогеров, которые пишут, что это выгодно и принесет некие плюсы и даст нашему бизнесу развитие. Лично у меня это тоже вызывает беспокойство, как бы ситуация не вышла из-под контроля. Я тоже не одобряю этот безвизовый режим с Китаем". Айдар Алибаев

Между тем, по мнению политолога Талгата Калиева, визит главы государства в Китай, безусловно, продуктивный, и в данный момент он касается серьезных проблем в технологическом плане, в размещении на территории Казахстана различных производств мелкоузловой сборки в автомобилестроения, а также переработки меди.

"То есть здесь вопрос не сырьевого характера, а именно глубокой переработки и трансферта технологии. Во-вторых, это расширение пропускной способности нефтепровода, сотрудничество в газовой сфере. В данный момент подписаны соглашения на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и это, безусловно, будет иметь для экономики Казахстана серьезный эффект. С другой стороны, это будет способствовать созданию новых рабочих мест и самое главное, повышению конкурентоспособности казахстанских кадров, освоению новых технологических цепочек и современных компетенций казахстанскими рабочими". Талгат Калиев

Безвизовый режим для китайцев в Казахстане был и в прежние времена, и гости из Поднебесной имели право пребывать в стране в течение 14 дней, теперь этот срок продлен до 30 дней. Но одновременно Китай открылся для казахстанцев так же на 30 дней.

"Это очень важно в первую очередь для жителей Алматинской области, которые смогут чаще посещать Китай, поскольку они находятся в приграничье. В Китае хорошая медицина, и казахстанцы смогут посещать их лечебные учреждения, которые намного дешевле, чем те же корейские, и не уступают им по качеству. Но самое главное, такие связи повысят товарооборот с Китаем, что будет способствовать укреплению и развитию экономических связей, именно на мелкооптовом, оптовом уровне и должно повлечь всплеск деловой активности именно казахстанцев". Талгат Калиев

Несмотря на все тревоги казахстанцев, надо понимать, Китай продолжает укреплять свой статус мировой державы. Сегодня – это вторая экономика мира, и такое соседство должно быть использовано нами с максимальной выгодой для нашей экономики.