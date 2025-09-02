#АЭС в Казахстане
События

Визит Токаева в Китай: с кем встретился и что обсудил, раскрыли в Акорде

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 12:27 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Китайской Народной Республике, провел ряд встреч в Пекине. Об этом 2 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, президент принял председателя Совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой сфере. Он подчеркнул высокий уровень взаимодействия, достигнутый за годы сотрудничества, и выразил заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных масштабных проектов, имеющих ключевое значение для энергетического сектора страны.

Особое внимание было уделено реализации стратегических инициатив в области добычи и переработки углеводородов. Президент указал на важность модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого достигнет 12 млн тонн, а также обозначил перспективы развития газохимических производств.

Фото: akorda.kz

Также обсуждалось строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, что придаст дополнительный импульс агропромышленному комплексу.

Вместе с тем состоялась встреча главы государства с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюном.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о предыдущей встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюном в городе Сиане в мае 2023 года. По мнению президента, с того момента взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение.

Глава государства отметил, что наша страна готова стать региональной платформой для расширения деятельности банка, в частности, в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.

Фото: akorda.kz

На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган – Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.

Глава государства приветствовал подписание Стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию.

Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Фото: akorda.kz

Huawei – один из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и смарт-устройств. Международная корпорация ведет деятельность более чем в 170 странах и регионах, обслуживая свыше 3 млрд пользователей.


Что подробно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин во время переговоров

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал Казахстана.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
