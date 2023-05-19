Очередной фейк в Казнете – полицейским отменяют жилищные выплаты

Фото: Zakon.kz

Через WhatsApp казахстанцы распространяют сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: