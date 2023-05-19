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Законодательство РК

Очередной фейк в Казнете – полицейским отменяют жилищные выплаты

Очередной фейк в Казнете – полицейским отменяют жилищные выплаты Фото: Zakon.kz
Через WhatsApp казахстанцы распространяют сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, сообщает Zakon.kz.

В расcылке сказано, что выплаты якобы будут отменены из-за повышения должностных окладов.

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Фото: stopfake.kz

В Министерстве внутренних дел, как отмечает Stopfake.kz, эту информацию опровергли.

"Министерство внутренних дел предупреждает о недостоверности данной информации".Пресс-служба МВД РК

Ранее в Казнете распространяли информацию о массовых проверках работодателей на наличие страховки.

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Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан
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