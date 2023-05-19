Полмиллиарда тенге выделили на развитие киберспорта в Алматы

На три года Управлению цифровизации города Алматы из бюджета выделили более 595 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Заказчиком является КГУ "Управление цифровизации города Алматы". Бюджет выделили на услуги по организации, проведению конференций, семинаров, форумов, конкурсов, корпоративных, спортивных, культурных, праздничных и аналогичных мероприятий. Дополнительно в характеристике указали, что деньги пойдут на услуги по проведению мероприятия Almaty Cyber Games 2023-2025.

"На первый год управление закладывает 227 852 312 тенге, на второй год – 192 737 573 тенге, на третий – 174 585 283 тенге. Плановая сумма – 595 175 168 тенге", – говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Срок приема заявок на участие в конкурсе стартует 23 мая и завершится 7 июня.

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