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Государство выделило 75,9 млрд тенге: как получить адресную социальную помощь

Государство выделило 75,9 млрд тенге: как получить адресную социальную помощь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане на адресную социальную помощь (АСП) в 2024 году из бюджета выделили 75,9 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

Что предусматривает АСП

  • Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  •  предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5175 тенге) на каждого ребенка. В 2023 году дополнительная выплата назначена 186,8 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 7,2 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

Ранее стало известно, что в Казахстане ввели специальную социальную выплату лицам, занятым во вредных условиях труда. 

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