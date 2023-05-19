В Алматы наркотики поставляли из Испании и США: полицейские задержали преступную группу
На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.
Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом. 27-летний гр. Л. и его 35-летняя спутница гр. К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гр. Б., 1993 года рождения, и гр. А., 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гр. А.
"Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", – сказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Ерлан Алмагамбетов отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы".
Вместе с тем по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, SIM-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.
Задержанные взяты под стражу.
Ранее из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.