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В Алматы наркотики поставляли из Испании и США: полицейские задержали преступную группу

полицейские задержали преступную группу Фото: Zakon.kz
Полицейскими Алматы совместно с АФМ РК при координации прокуратуры города ликвидирована наркосеть, сообщает Zakon.kz.

На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом. 27-летний гр. Л. и его 35-летняя спутница гр. К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гр. Б., 1993 года рождения, и гр. А., 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гр. А. 


"Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", – сказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Ерлан Алмагамбетов отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы".

Вместе с тем по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, SIM-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Задержанные взяты под стражу.

Ранее из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.

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