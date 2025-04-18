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Происшествия

АФМ показало кадры ликвидации канала сбыта наркотиков

АФМ показало кадры ликвидации канал сбыта наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:13 Фото: Telegram/afm_rk
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Кадрами пресс-служба агентства поделилась 18 апреля 2025 года в Telegram-канале.

"Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале "Thс Seller" по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой. В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт", – говорится в релизе АФМ.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

"С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц".Пресс-служба АФМ

С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.

"Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ

Ранее в Алматы ликвидировали фитолабораторию и задержали подозреваемого.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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